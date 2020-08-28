Бредихин заявил, что Навальный подорвал здоровье алкоголем и перелетами

Москва, 28 августа. Разгульный образ жизни, перелеты и выпивка могли стать причиной резкого ухудшения самочувствия блогера Алексея Навального. Политолог, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что образ жизни блогера мог отразиться на его здоровье.

Эксперт ссылается на ряд неофициальных мероприятий, которые Навальный посетил во время последней командировки. Частые перелеты также могли сказаться на самочувствии.

«Это все сильно изматывает. Здоровье должно было ухудшиться после такого, это логично. Образ жизни в последнюю неделю можно рассматривать как одну из предпосылок к резкому ухудшению здоровья», — рассказал политолог Nation News.

Эксперт уверен, что истинную причину госпитализации общественность не узнает. Данные из берлинской клиники «Шарите» будут искажены или вовсе скрыты.

«Думаю, мы никогда не узнаем даже результатов больничных исследований, которые делаются в Германии. Они не будут объективными, правду нам никто не скажет. Мы можем лишь гадать на кофейной гуще», — оценил ситуацию эксперт.

Источник Федерального агентства новостей в «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) ранее сообщал, что Алексей Навальный больше месяца принимал антидепрессанты. Депутат Госдумы Виталий Милонов также предположил, что причиной ухудшения самочувствия Навального могло стать сочетание алкоголя и лекарственных препаратов. Немецкие медики сухо комментируют состояние блогера, их данные об «отравлении» были опровергнуты результатами независимой экспертизы.