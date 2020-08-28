Кота Барсика хотят назначить главой поселка в Марий Эл

Йошкар-Ола, 28 августа. Жители Юрино в Республике Марий Эл предложили назначить на должность руководителя администрации поселка кота Барсика. Соответствующую петицию в адрес президента России Владимира Путина опубликовали на сайте Сhange.org.

В тексте обращения говорится о том, что в августе текущего года в отношении главы администрации поселка завели уголовное дело по факту коррупции. В петиции уточняется, что за последние 20 лет в населенном пункте так и не построили больницу и дом культуры. Кроме того, существует ряд других острых проблем. Местные жители уверены, что если Барсик станет главой администрации, то с коррупцией будет покончено.

«Коррупционные аппетиты кота Барсика ограничиваются двумя куриными сосисками и одной говяжьей сарделькой. Назначение кота Барсика позволит сократить избыточные расходы на администрацию», — сказано в петиции.

Авторы обращения указывают на то, что Барсик уже решил проблему с отсутствием медучреждения в поселке — «надо меньше болеть», передает «Политика сегодня».

«Проблема безработицы также решена котом Барсиком: «нет работы — пусть отдыхают». Отсутствие дома культуры тоже может решить кот Барсик: «пусть гуляют на улице или спят», — отмечается в петиции.

Если эксперимент завершится назначением кота на должность главы администрации, то люди предложат выдвинуть Барсика на пост главы республики.