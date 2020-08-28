Петербуржцы общаются с телефонными ботами охотнее других россиян

Санкт-Петербург, 28 августа. Специалисты компании TWIN выяснили, как жители разных регионов России реагируют на звонки от голосовых ботов. Самыми толерантными оказались жители Петербурга, которые до 90% диалогов доводят до логического конца.

Отмечается, что в Москве этот показатель в полтора раза ниже. Желающих поболтать с ботом москвичей — 60-70%. Подчеркивается, что в среднем по России эта цифра иногда достигает 50%. В половине случаев россияне просто бросают трубку, когда понимают, что общаются с искусственным интеллектом, передает Planet today.

«Часто люди в регионах, распознав бота, начинают над ним подшучивать и всячески развлекаться. В Петербурге ситуация иная — 80% собеседников, которые понимают, что говорят с роботом, продолжают говорить», — сообщил основатель TWIN Игорь Калинин.

Калинин подчеркнул, что исследование проводилось в течение минувшего года. Специалисты проанализировали 12 тысяч звонков, которые подразумевали диалоги от одной до 2,5 минуты.