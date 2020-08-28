Автоэксперт рассказал, как правильно покупать подержанное авто

Санкт-Петербург, 28 августа. Автоэксперт Святослав Данилов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль, отметив, что покупать его можно на любых площадках. Главное — тщательно проверить авто перед приобретением.

Эксперт посоветовал в первую очередь изучить объявления о продаже авто в Интернете и составить для себя подборку из десяти различных вариантов. Обращать внимание нужно на возраст машины, марку и внешнее состояние.

По каждому из объявлений нужно позвонить и выяснить подробную информацию об авто. У продавца нужно узнать о недостатках машины, была ли она в ДТП, следует также спросить VIN-номер автомобиля, который позволяет узнать больше о машине через специальную базу данных, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Данилов подчеркнул, что после проверки останутся пять-шесть вариантов, которые можно смотреть вживую. После визуального осмотра число претендентов сократится до одного-двух, изучить которые следует с автоэкспертом. При этом Данилов добавил, что даже сам на покупку подержанного авто берет с собой подмогу.

Он также отметил, что цену часто можно снизить. Продавцы в большинстве случаев выставляют стоимость автомобиля с ориентацией на торг.