Граненый стакан прочно вошел в историю советского быта. Для кого-то и вовсе стал символом той эпохи. «Соображать на троих», «быть под мухой», «посуду бить» — все это имеет к нему непосредственное отношение. А еще у этой популярной посуды есть собственный праздник. Он так и называется — День граненого стакана, и ежегодно в России его отмечают 11 сентября.

Как появился праздник? Какие тайны хранит? И что стоит знать о главном виновнике торжества? Вот 5 интересных фактов о нем.

1. День рождения граненого стакана — праздник неофициальный

В государственном календаре праздничных дат его нет. Чествуют граненый стакан неофициально 11 сентября, в 2020 году ему «исполнилось» 77 лет. Дата выбрана неслучайно. Дело в том, что в этот день первый экземпляр сошел с конвейера стекольного завода в городе Гусь-Хрустальном.

Там, кстати, эту посуду продолжают производить и сегодня, хотя большинство стекольных производств России от дизайна, ставшего классикой советской эпохи, уже отказались.

2. Автор неизвестен

Считается, что придумала форму с гранями архитектор Вера Мухина, знаменитая созданием скульптуры «Рабочий и колхозница». Заказчиком модели был советский пищепром, а использовать посуду предполагалось в столовых на предприятиях. Отчасти подтверждает эту версию происхождение фразы «быть под мухой» — состояние опьянения стали называть по фамилии советского архитектора.

На самом деле подтверждений этой версии нет, хотя Вера Мухина действительно много экспериментировала со стеклом в своей профессиональной деятельности. Но точно так же можно отдать идею авторства знаменитому советскому художнику Казимиру Малевичу, тому самому, который нарисовал «Черный квадрат».

Есть версия, что, отбывая наказание в «Крестах» за антисоветское творчество, Малевич обратил внимание на неудобные стаканы из тонкого стекла, которые лопались, стоит взять их в руку. Выйдя из заключения, он предложил Вере Мухиной усовершенствовать форму, для прочности добавив к ней грани. Та согласилась, идея была реализована, а затем запущена в массовое производство.

3. Граненые стаканы были и раньше — в досоветскую эпоху

Только их форма была несколько иной. Верхняя часть не идеально круглая, а овальная. Посуда активно использовалась в армии еще при Петре I, а попала на солдатские кухни по указанию самого государя.

По легенде, русский промышленник Ефим Смолин производил такие стаканы во Владимирской области, а однажды решил предложить их самому императору. Обратился он к Петру I на пиру, заявив, что это очень прочная посуда и что для солдатского быта она подходит лучше всего. Государь заявление тут же проверил, швырнув стакан на пол, расколол его на части. Но промышленника Смолина поддержал, крикнув: «Стакану быть!»

С тех пор посуду с гранями стали закупать для армии, Ефим Смолин стал одним из самых успешных производителей стекла в царской России. А фраза «стакану быть» трансформировалась в «стаканы бить», очевидно, из-за плохо расслышавших возглас государя придворных. Бить посуду на счастье стало доброй традицией.

4. Количество граней выбрано неслучайно

В Союзе стаканы с гранями были очень популярны. Их можно было увидеть на каждой кухне, в каждой столовой, в поездах, в автоматах с газировкой. Хозяйки использовали их как проверенную меру объема и веса. Чтобы отмерить 200 мл жидкости, нужно налить ее точно до гладкого ободка, а если нужно получить 250 мл, тогда до самого верха.

Наполненный до нижней кромки стакан вмещает:

180 граммов сахара;

130 граммов муки;

210 граммов сметаны;

290 граммов яблочного пюре.

Но это касается только стандартного стакана с 16 гранями. Советские заводы выпускали и другие — с 10 и даже 20 гранями. Чем меньше ребер на стекле, тем дешевле изделие. А четное количество определялось техникой производства: выпускать посуду с 13 или 17 гранями было сложнее и дороже.

С граненым стаканом связана традиция «соображать на троих». С его помощью можно было разлить пол-литровую бутылку водки точно поровну, если наливать до гладкого ободка. Эта мера объема традиционно использовалась любителями горячительных напитков, что нашло отражение в советском кинематографе. На троих «соображали» Трус, Балбес и Бывалый в популярных комедиях Леонида Гайдая.

5. День граненого стакана в 2020 году совпадает с Днем трезвости

Забавно, но 11 сентября в России отмечают еще один неофициальный праздник — День трезвости. Его история начинается с 1913 года и связана с одной из значимых церковных дат — праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи. В советское время религиозный праздник был отменен, но с 2005 года отмечается ежегодно поклонниками трезвости и здорового образа жизни.

Праздник граненого стакана, который выпадает на этот же день, принято противопоставлять Дню трезвости. Хотя вряд ли стоит считать его пропагандой алкоголя или распития спиртных напитков. Скорее это дань памяти советской эпохе и ее атрибутам, которые до сих пор ценны для многих россиян. И граненый стакан в их числе.