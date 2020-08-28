Отец Дарьи Мороз снимет третий сезон сериала «Содержанки»

Москва, 28 августа. Телесериал «Содержанки» будет продлен на третий сезон. Об этом сообщает компания START, которая занимается производством сериала.

Главную роль в третьем сезоне будет играть актриса Дарья Мороз. При этом режиссером сериала станет отец актрисы Юрий Мороз. По словам Дарьи Мороз, третий сезон «Содержанок» будет отличаться от предыдущих.

«Ну что, дорогие, какой ваш вопрос у меня в топе уже полгода? Правильно. Будет ли третий сезон «Содержанок»? Наконец, готова ответить! Да, да, да. И особенно радостно, что режиссером будет Юрий Мороз. Ждете «Содержанок-3», дорогие?» — написала актриса в своем Instagram.

Режиссером первого сезона «Содержанок» был Константин Богомолов. Второй сезон был снят под руководством Дарьи Жук. При этом в декабре 2019 года видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на показ сериала за рубежом.

Стоит отметить, что Дарья Мороз была замужем за режиссером Константином Богомоловым. В браке у них появилась на свет дочь Анна. Малышка родилась 5 сентября 2010 года. Звездные супруги в 2018 году развелись, но сохранили хорошие отношения. А еще они продолжают вместе работать.