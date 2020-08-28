Материалы проверки Башкирской содовой компании направили в СК РФ

Москва, 28 августа. Должностные лица Башкирской содовой компании могут стать фигурантами уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, материалы проверки в БСК уже направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников этой организации.

Напомним, о проведении прокурорской проверки в Башкирской содовой компании 26 августа распорядился президент РФ Владимир Путин. Глава государства потребовал проверить сделку, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

Путин обратил внимание, что в начале 2013 года «абсолютно чудесным образом» через объединение компании доля государства стала ниже контрольной: было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат - приоритеты работы компании резко изменились. По мнению президента, целью акционеров было выкачивание денег любой ценой, и как можно в большем объеме.

Контрольным пакетом Башкирской содовой компании владеют частные лица, но заработанные деньги почти не инвестируются в развитие региона. Так, в 2019 году общий объем выручки составил 45 млрд рублей, а на инвестиционные цели пошло 2,5 млрд рублей.