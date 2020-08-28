Пульмонолог назвал ошибку госпитализированного с пневмонией Билана

Москва, 28 августа. Российский певец Дима Билан может на несколько недель прекратить выступления и запись песен. Недавно он был госпитализирован с воспалением легких. Судя по имеющейся информации, причиной недуга звезды стала прогулка на катере у крымского побережья, в Ялте.

Врач-пульмонолог объяснил, что певцу пришлось столкнуться с достаточно тяжелым заболеванием. На протяжении длительного времени Билану придется воздержаться от профессиональной деятельности, записи песен и публичных выступлений.

«Это крайне серьезная болезнь, даже вне ковида. К сожалению, от нее умирают до сих пор», — объяснил эксперт.

На данный момент сложно предположить, когда именно певец пойдет на поправку. Несложная пневмония лечится порядка трех недель, в том случае, если все протекает «идеально». Это не означает, что пациенту все время нужно лежать под капельницами, однако находиться под контролем врача необходимо.

Специалист заметил, что петь при такой болезни категорически противопоказано, однако этот факт совершенно не останавливает Билана. В опубликованном видеообращении артист заявил, что пытался не прерывать череду выступлений и собирался перетерпеть заболевание «на ногах».

«Из вас же никто, наверное, не заметил, что я работал все концерты с температурой 37,4-37,8», — пожаловался Билан.

По словам певца, он, буквально, работает на износ, однако старается не показывать это общественности. Затем исполнитель заявил, что огромное количество раз не рассказывал о своем пребывании в больнице и выступах на концертах с ангиной. Тем же, кто считает, что «это все дается просто так», музыкант пожелал «два, три, 15, 20 лысых хренов».

Стоит сказать, что публика отреагировала на заявления больного Билана достаточно жестко. Ранее скандально известный блогер Елена Миро осудила «сладенького» артиста за проявление слабости на камеру.