Ирина Шейк появилась на обложке Vogue без макияжа

Москва, 28 августа. Известная супермодель Ирина Шейк снялась для обложки итальянской версии журнала Vogue без макияжа. Россиянка стала героиней одной из ста обложек.

На фото Шейк предстала в пальто прямого кроя, жилете, белой рубашке и галстуке. При этом модель позировала в естественном облике без макияжа и с аккуратно убранными в пучок волосами.

Кроме того, издание опубликовало видео обложки. На кадрах модель позирует на фоне белой стены, ее образ выглядит брутально, чем подчеркивает женственность манекенщицы.

Шейк стала 31-й моделью обложки Vogue из ста. В издании объяснили задумку сделать несколько вариантов обложки в минималистичном стиле.

«Мы отобрали 100 человек с интересными историями, талантливых людей в самых разных областях, икон прошлого, людей, не имеющих ничего общего с модой, всех возрастов. Затем мы попросили каждого из них рассказать нам историю своей жизни за минуту. Этот проект призван стать документом нашего времени», — рассказала добавил креативный директор издания Фердинандо Вердери.

Для обложки Vogue также снялись Эмили Ратаковски, Белла Хадид, Саша Пивоварова, актрисы Хлоя Севиньи и Зази Битц и другие.

Ранее Шейк попала в объективы фотографов будучи одетой в необычный наряд. Звезда решила прогуляться по Нью-Йорку в сарафане и сумочкой из 90-х.