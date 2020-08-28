Россиян предупредили о запрете на вывоз из Турции ряда вещей

Москва, 28 августа. Российских туристов, отправляющихся на отдых в Турцию, предупредили о запретах на вывоз из этой страны определенной категории вещей. В частности, речь идет опредметах, имеющих культурно-историческую и археологическую ценность, уточнили в генконсульстве России в Анталье.

В пресс-службе дипмиссии обратили внимание, что в последнее время участились случаи, когда турецкие таможенники и пограничники задерживают российских туристов за вывоз археологических находок (например, элементов барельефов и мозаик), антиквариата возрастом более 100 лет, а также предметов, связанных с бытом старинных турецких деревень (среди них — ключи и утюги).

В консульстве уточнили, что по законодательству Турции предметы старины и этнографии могут свободно продаваться внутри страны, но при этом не подлежать вывозу за рубеж. Нарушителям этой статьи может грозить от пяти до двенадцати лет тюрьмы.

В связи с этим дипломаты рекомендовали российским путешественникам покупать предметы старины только специализированных магазинах, имеющих соответствующие лицензии. Все товарные чеки и квитанции нужно обязательно сохранять.

При посещении исторических достопримечательностей следует не забирать ничего «на память». В случае, если турист хочет приобрести в Турции подлинные артефакты и произведения искусства, нужно заранее уточнять правила их вывоза и оформить необходимые разрешения.