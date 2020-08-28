Семьи с детьми могут рассчитывать на поддержку государства в вопросах покупки жилья. Мы расспросили юриста Михаила Врублевского о том, кто и на каких условиях имеет право на льготную ипотеку с господдержкой.

Собственное жилье — мечта каждой семьи, у которой его нет. Еще не так давно проживание на одной жилплощади с пожилыми родителями считалось нормой, да и сейчас явление это отнюдь не редкое, учитывая высокую стоимость квадратных метров. Однако все чаще молодые предпочитают съезжать от родственников на съемные квартиры или копить на первый взнос и приобретать хотя бы скромное, но свое жилье, тем более что сумма ежемесячных выплат банку примерно равняется стоимости аренды с той разницей, что внушительная часть зарплаты уходит не в карман чужому дяде или тете, а на исполнение заветной мечты. Государство поддерживает своих граждан в стремлении к самостоятельности и предлагает сразу несколько вариантов программ семейной ипотеки на выгодных условиях.

Мы спросили нашего эксперта, оказывается ли поддержка молодым семьям, решившим приобрести собственное жилье.

Врублевский Михаил Михайлович, судебный юрист — «Юридическое бюро Врублевский и партнеры»:

«Да, государство оказывает поддержку для получения ипотеки молодым семьям. По ипотеке для молодых семей с двумя и более детьми ставка снижалась пять раз, и сегодня она составляет 8–12% и будет снижаться и в дальнейшем. Также предлагается льготная ипотека под 6% годовых».

Понятно, что себе в убыток ни один банк работать не будет. Михаил Михайлович пояснил Федеральному агентству новостей, что льготы на покупку собственных квадратных метров предоставляет государство, которое компенсирует банкам возможные финансовые потери, которые те несут, снижая ставки по ипотечным кредитам.

Помимо семейной ипотеки, существуют и другие программы, позволяющие гражданам выгодно купить жилье. Например, молодые супруги, чей возраст не превышает 35 лет, имеют право встать на очередь и получить субсидию, если их семья официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Размер помощи составляет 30% для пар без детей и 35%, если дети в семье есть. Оставшуюся стоимость придется заплатить из своего кармана. Эксперты по недвижимости предупреждают, что этот путь к осуществлению заветной цели будет долог и тернист. Претендентам придется собрать внушительный пакет документов, доказать, что имеющихся в их распоряжении квадратных метров недостаточно для нормального проживания, а потом еще дождаться очереди на получение субсидии. В среднем за год удается осчастливить не более 20 семей.

В 2019 году действующий на тот момент председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил условия так называемой «Дальневосточной ипотеки». Согласно этому уникальному предложению, жилье в регионе предлагается купить под небывалые 2% годовых на следующих условиях:

— кредит можно получить с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года;

— размер ипотеки не должен превышать 80% от стоимости приобретаемого объекта;

— к приобретению доступны как квартиры на вторичном рынке, так и новостройки;

— разрешается приобретать готовый частный дом с участком либо строящийся дом;

— кредит можно получить на сумму не более 6 000 000 рублей и не более чем на 20 лет;

— если жилье покупают супруги, они должны быть не старше 35 лет;

— одинокие матери и отцы несовершеннолетних детей также имеют право на «Дальневосточную ипотеку»;

— заемщики обязуются прописаться в купленном жилье.

Семейная ипотека с господдержкой: условия предоставления

Эксперты рекомендуют тем, кто имеет на это право, пользоваться именно семейной ипотекой для улучшения своей жилищной ситуации, поскольку эта программа доступна для всех регионов Российской Федерации и не требует долгих лет ожидания своей очереди на субсидирование. При этом низкая процентная ставка по семейной ипотеке делает покупку выгоднее рыночной стоимости.

Льготная семейная ипотека предполагает следующие условия для предоставления:

— Главной целью государства при субсидировании займа является поддержка семей с детьми и стимулирование рождаемости. Чтобы получить кредит на выгодных условиях, второй и последующие дети должны появиться на свет с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года включительно.

— Родители ребенка-инвалида могут рассчитывать на участие в программе, даже если малыш у них первый и единственный. При этом требования к году рождения немного другие — первенец может быть рожден и до 2018 года, а вот верхняя граница на сегодняшний день остается прежней — 31 декабря 2022 года.

— Перед тем, как обращаться в банк за льготной ипотекой по выгодной ставке, придется накопить первоначальный взнос в размере не менее 20%.

— Заемщик и его дети должны являться гражданами Российской Федерации.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют пройти процедуру рефинансирования действующей ипотеки, если вы подходите под условия льготной семейной.

Требования к заемщикам

С условиями, на которых государство помогает гражданам с приобретением жилья, мы разобрались. В том, что касается требований банка, они ничем особенно не отличаются от тех, что предъявляются финансовыми организациями при выдаче обычной ипотеки. Главным критерием для принятия решения об одобрении или отказе в кредите является платежеспособность клиента.

Молодые семьи с детьми далеко не всегда располагают высоким доходом, но Михаил Врублевский обнадеживает, что шансы получить положительное решение от банка есть, даже если зарплата невелика. Помимо прочего, большое значение имеет хорошая кредитная история, которая убедит финансистов в благонадежности заемщика.

Достаточно широко распространена практика, когда к процессу привлекают созаемщиков, например, из числа родственников или близких друзей. Мнение судебного юриста на данный счет довольно однозначно: «Созаемщиков привлекать не желательно. Тогда они будут сособственниками квартиры».

Требования к приобретаемому объекту недвижимости

Если вы присмотрели просторную квартиру в добротном кирпичном доме, скажем, сталинской эпохи с высокими потолками, лепниной и широкими подоконниками, приобретать ее придется на стандартных условиях либо отказаться от старого жилищного фонда в пользу новостройки.

Воспользоваться программой семейной ипотеки для покупки жилья на вторичном рынке, увы, не получится, даже если выбранный дом недавно капитально отремонтировали и он не стоит в планах под снос. Исключение составляет лишь приобретение жилплощади на Дальнем Востоке, да и то процентная ставка в случае со «вторичкой» может быть выше заявленных 2%.

Итак, в ипотеку с государственной поддержкой можно приобрести следующие объекты:

— квартиру в новостройке на этапе строительства по договору долевого участия, при этом есть существенный нюанс: застройщик должен быть аккредитован банком;

— квартиру или частный дом, приобретаемый у юридического лица, кроме инвестиционных фондов;

— первичное жилье по договору купли-продажи.

Михаил Врублевский также добавляет, что выбранный объект недвижимости не должен находиться в залоге или под арестом, а также должен быть свободен от претензий третьих лиц.

Максимальный размер ипотечного кредита с государственной поддержкой для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет не более 12 000 000 рублей. Для остальных регионов верхний порог — 6 000 000. При этом приобретаемое жилье может стоить и дороже, но разница не будет входить в сумму займа.

Необходимый пакет документов

В целом в процессе покупки недвижимости по программе семейной ипотеки с господдержкой нет никаких особых сложностей, и он мало чем отличается от других подобных сделок.

Как правило, банки требуют стандартный пакет документов:

— заполненное заявление на предоставление ипотеки;

— паспорт заемщика;

— ИНН;

— СНИЛС;

— справка по форме 2-НДФЛ и иные документы, подтверждающие уровень дохода;

— копия трудовой или трудового договора, заверенные по месту работы;

— свидетельство о рождении детей;

— военный билет для мужчин младше 27 лет.

Покупатель выбирает объект на первичном рынке, отправляется в банк, где говорит, что хочет воспользоваться льготным кредитом, предоставляет необходимые документы, дожидается положительного решения и готовится к сделке.

С новосельем!