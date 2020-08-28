Баранец оценил угрозы Лукашенко ввести санкции против Литвы и Польши

Белорусские контрсанкции в виде переориентации торговых потоков — прекрасный ответный шаг Александра Лукашенко. Так военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец прокомментировал реакцию белорусского лидера на возможные ограничительные меры в отношении республики со стороны ряда западных стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками компании «Савушкин-Орша» дал обещание, что Минск жестко ответит на введение санкций со стороны нескольких стран Запада.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они [поляки и литовцы] еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море», — сообщил белорусский лидер.

Белорусский президент поручил правительству республики внести предложение о переориентации торговых потоков с портов Литвы на другие.

«Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — добавил он.

Комментируя заявление Лукашенко, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что «существует два стратегических потока, которые издревле определяют место Белоруссии в жизни европейских государств.

«Эти потоки идут с Запада на Восток и обратно. И это действительно так, Лукашенко абсолютно прав: если идти в обход Белоруссии, если лететь в обход Белоруссии, если вести товары в обход Белоруссии, то это, считайте сразу, процентов на 30 повышается стоимость товара. Лукашенко играет в абсолютно правильные игры. Самолетики, которые будут облетать республику, будут жечь лишнее горючее, а это значительно скажется на билетах. Газ, который перекачивается в Европу, ведь он тоже должен будет идти в обход Белоруссии, и он тоже станет дороже. А вот эти все товары обихода, в том числе и польские, которые спокойно проходят через Белоруссию, все это тоже будет наращиваться в цене. И тут ребята в общем-то начнут слюнявить палец и считать, что мы в таких вот колоссальных убытках», — говорит эксперт.

По словам Лукашенко, Польша и Литва «зажрались и забыли, что такое Белоруссия». Более того, главы этих государств ошибочно предполагают, что Минск «можно наклонить, танками попугать, ракетами».

«Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — пригрозил Александр Лукашенко.

«Я абсолютно согласен с Лукашенко, что, если против него играют санкциями, он как президент своей страны обязан отвечать. Лукашенко поступает по-китайски — ему мстят, поэтому мгновенно получают ответку. Батька, я хочу сказать — браво!» — заключил Виктор Баранец.

Напомним, президент Белоруссии Лукашенко ранее не раз говорил, что Польша пытается нарушить суверенитет республики. Поляки «спят и видят», как присоединить к себе Гродненскую область, уверен глава белорусского государства. В Варшаве в ответ заявили, что таких планов у польской стороны нет. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния.