Жена Алибасова-младшего требует от него развод и миллион рублей на алименты

Москва, 28 августа. Виолетта Гришина хочет развестись с Бари Алибасовым-младшим и требует от него алименты на содержание ребенка в размере одного миллиона рублей. Заседание Пресненского суда по этому вопросу состоялось 27 августа. Об этом рассказал PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Гришина хочет развестись и получать от бывшего мужа один миллион рублей ежемесячно начиная с 11 января 2019 года и до совершеннолетия дочери. Об этом она написала в своем исковом заявлении в суд. В бумаге она также указала на «изменившиеся обстоятельства», которые заставили ее повысить сумму алиментов со 100 тысяч рублей до миллиона.

Виолетта Гришина аргументирует указанные цифры тем, что, по ее данным, Алибасов-младший неплохо зарабатывает, потому что занимает целый ряд хороших должностей — является членом совета директоров Национальной ассоциации участников сферы закупок РФ, руководит рекламным агентством «Прорви», студией детских сказок «Пушкинград» и веб-сервисом для ценителей искусства.

При этом Гришина отмечает, что с мужем они «решили остаться в нормальных человеческих отношениях», несмотря на то, что пока Алибасов-младший не готов дать ей согласие на развод.

«Бари переводит деньги по настроению. Мне хочется стабильности с его стороны. Хочу миллион в месяц, или пусть пишет отказ от ребенка», — цитирует Гришину «Стархит».

Что касается самого Бари, то он согласился на алименты в размере 12 тысяч рублей. Это не устроило его супругу, и к мировому соглашению стороны не пришли.