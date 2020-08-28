Первая жена Ефремова стала жертвой мошенников

Москва, 28 августа. Бывшая супруга Михаила Ефремова Елена Гольянова стала жертвой мошенников.

Гольянова попалась на удочку аферистов в Сети, решив воспользоваться услугами некой финансовой организации, обещавшей хорошую прибыль. В 2018 году актриса продала квартиру, в результате чего у нее появилась крупная денежная сумма. С этими деньгами она пришла в офис мошенников, который располагался в комплексе «Москва-Сити».

Аферисты убедили Гольянову вложить средства в компанию, пообещав «серьезный доход» в ближайшее время. Актриса передала мошенникам более миллиона рублей.

В конечном итоге выяснилось, что мошенники «развели» на миллион рублей бывшую супругу Ефремова. Аферисты исчезли вместе с деньгами. Гольянова обратилась в правоохранительные органы, после чего было возбужденно уголовное дело, передает «Царьград».

Стоит отметить, что Гольянова была первой женой Михаила Ефремова. При этом пара развелась через месяц после свадьбы. Позднее Гольянова призналась, что их брак был фиктивным. Она хотела получить московскую прописку, поэтому Ефремов решил помочь подруге.