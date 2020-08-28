Меркель раскрыла подробности разговора с Путиным о Белоруссии

Берлин, 28 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что обсуждала с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии.

«Я говорила [ему] о том, что в вопросе Белоруссии необходимо уважать суверенитет страны, люди должны иметь возможность идти своим путем», — раскрыла детали разговора Меркель.

Канцлер ФРГ выразила надежду, что правоохранители РФ не будут направлены в Белоруссию. Меркель подчеркнула, что вышедшие на улицы белорусы выражают свое мнение, они «должны иметь возможность делать это самостоятельно, без вмешательства извне».

Ранее в Кремле отмечали, что в беседе с Меркель Путин назвал неприемлемыми любые попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Собеседники выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.