Путин обсудил с Совбезом РФ обстановку в Белоруссии

Москва, 28 августа. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-белорусского сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Участники обменялись детальными мнениями по ключевым вопросам развития отношений Москвы и Минска.

Напомним, накануне Путин заявил, что РФ небезразлично, что происходит в Белоруссии, но при этом Россия ведет себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в республике, чем многие другие страны — «и европейские, и американцы».

Президент также напомнил, что у РФ есть обязательства перед Белоруссией, и Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. Если ситуация не выйдет из-под контроля, Минск его задействовать не будет.

Последний раз Путин и Лукашенко созванивались 24 августа. Они обсудили положение внутри республики, а также внешнюю обстановку, особенно на западном направлении. По мнению Лукашенко, Белоруссию «травят», чтобы использовать в качестве «трамплина» для нападения на Россию.

Беспорядки в республике начались после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Это было использовано оппозицией в качестве повода для проведения несанкционированных акций, которые переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская сбежала из Белоруссии в Литву, где стала призывать к созданию координационного совета для мирной передачи власти в Белоруссии.