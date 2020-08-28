Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

Минск, 28 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не критиковать его за появление на публике с автоматом в руках.

Белорусский лидер отметил, что внешние угрозы и общественно-политическая обстановка вынуждает его держать в готовности резерв военнослужащих.

«Вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что белорусская армия должна быть готовой к отражению внешней агрессии, так как страны Запада перебрасывают свои войска к границам республики, передает БелТА.

«Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы... Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что на днях к границам республики были переброшены американские истребители F-16, что в очередной раз подтверждает возрастающую военную угрозу.

«Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — пояснил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что страны Запада могут превратить Белоруссию в театр военных действий. При этом их главной является дальнейшее продвижение войск НАТО к границам России.