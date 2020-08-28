Психолог рассказала, что делать при тревожно-депрессивном расстройстве

Депрессия и тревожное расстройство имеют существенные отличия. Депрессия характеризуется негативными мыслями о себе, об окружающем мире и о будущем, а тревожность — постоянным беспокойством, не связанным с определенными объектами или ситуациями. Тем не менее почти 50% людей, имеющих депрессию, диагностируют и тревожное расстройство. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала клинический психолог, действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги Светлана Богданчик.

Болезнь современности

«Хронический стресс, вызываемый ускоренными темпами нашей жизни, сделал тревожно-депрессивное расстройство болезнью современности», — заявила Светлана Богданчик.

По ее словам, в группе риска люди с низкой стрессоустойчивостью, нестабильной психикой, негативным мышлением, оценочным восприятием и имеющие детские психотравмы. Тревожно-депрессивное расстройство может проявиться в любом возрасте. И в молодости, когда еще не развиты механизмы психологической защиты, и в зрелом возрасте, когда когнитивные процессы замедляются.

Есть повод для беспокойства и, соответственно, для посещения психотерапевта, при следующих симптомах:

— Раздражительность, иррациональный страх, необъяснимая тревога.

— Затрудненное засыпание, бессонница или, наоборот, сонливость.

— Проблемы с концентрацией и быстрая утомляемость.

— Чувство слабости и утраты энергии.

— Низкая самооценка.

— Плаксивость.

— Постоянное беспокойство.

Физические проявления

«Физическими проявлениями расстройства могут быть мышечное напряжение, тошнота и расстройство аппетита, головокружение и учащенное сердцебиение, ком в горле. Не стоит игнорировать эти состояния, так как тревожно-депрессивное расстройство может утяжеляться, что чревато полной социальной изоляцией», — пояснила Богданчик.

По словам психолога, подход к лечению расстройства всегда комплексный и включает психотерапию (чаще всего когнитивно-поведенческую) и медикаментозную поддержку (антидепрессанты и транквилизаторы). Психотерапия направлена на выявление дезадаптивных поведенческих паттернов и дисфункциональных убеждений с последующим внедрением новых стратегий.

«Если вы не измените свое мышление — тревожно-депрессивное расстройство может вернуться. Не откладывая похода к специалисту, вы уже можете начать хоть что-то делать для повышения качества своей жизни», — добавила Богданчик.

Несколько советов от психолога:

— Вспомните, что раньше приносило вам удовольствие. Постарайтесь заняться этим хоть на небольшое количество времени.

— Не пренебрегайте сном. Даже если временно ты будешь принимать выписанное врачом снотворное — это тоже выход в данной ситуации.

— Спорт. Кардионагрузки — это природный антидепрессант. Надевайте наушники с энергичной музыкой и выходите в парк.

— Конкретизируйте. Отслеживайте свои мысли, которые в это время имеют негативный вектор. Уходите от обобщений и спрашивайте себя: «Что конкретно мне не нравится?»

— Осознанность. Заземляйтесь, возвращайте себя в «здесь и сейчас», не соскальзывая в прошлое или будущее, где живут переживания.

— Заведите себе домашнее животное, например, кота. Забота о питомце, а также приятное общение сейчас вам могут быть очень кстати.

— Начните вести дневник, описывая ситуации, при которых вы испытываете сильную тревогу. Это позволит вам анализировать и понимать свое состояние.

«Меры профилактики тревожно-депрессивного расстройства не отличаются своей оригинальностью: отказ от курения, минимизация алкоголя, правильное питание, адекватные физические нагрузки, полноценный сон. Окружайте себя интересными и позитивными людьми, отсекайте ненужные связи, ведущие к тратам внутренних ресурсов. Найдите себе занятие по душе», — заключила Светлана Богданчик.

Ранее психолог дала советы по возвращению на работу из декрета. Декрет — это маленькая жизнь и ощущение, что ваш мир уже никогда не будет прежним.