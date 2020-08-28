Лукашенко сообщил об окончании «вакханалии» в Белоруссии

Минск, 28 августа. Ситуация в Белоруссии стабилизируется после президентских выборов и протестов, сообщил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки на предприятие ООО «Савушкин-Орша».

«Вакханалия» с протестами в Белоруссии заканчивается, пришло время заниматься экономикой», — отметил Лукашенко.

Президент республики добавил, что у граждан должна быть морально-политическая, психологическая поправка, обеспечивающая мирное и поступательное развитие экономики республики.

«Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии начали учения на гродненском направлении. Это стало ответом лидера республики на развертывание сил НАТО рядом с белорусскими границами. Учения продлятся до 31 августа.