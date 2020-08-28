Разработчиков вакцины «Спутник V» могут представить к госнаграде

Москва, 28 августа. Разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут представить к государственной награде. С таким предложением выступили депутаты Государственной думы России.

Во время заседания комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что изобретение вакцины — настоящий прорыв в области науки и медицины. Он предложил представить к государственной награде сотрудников центра имени Гамалеи. Предложение поддержал и глава комитета Дмитрий Морозов. Он предложил направить соответствующее обращение к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

«Изобретатели первой вакцины от коронавируса заслуживают право на государственное признание. Наших ученых нужно поддерживать», — заметил Морозов.

11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа. Разработкой занимались в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V». Поставки вакцины в медицинские учреждения уже начались. Первыми сделать прививки смогут врачи и учителя.