Исинбаева обратилась к поклонникам из больничной палаты

Москва, 28 августа. Двукратная олимпийская чемпионки в прыжках с шестом Елена Исинбаева вышла на связь с поклонниками из больничной палаты.

На днях спортсменку госпитализировали, однако причину Елена не называет. Сейчас она признается, что чувствует себя намного лучше и беспокоиться не стоит. Исинбаева опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram фотографию из больницы и рассказала фанатам о своем самочувствии. На руке Елены можно разглядеть повязку, это говорит о том, что ей ставили капельницу.

«Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня все хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», — обратилась Елена Исинбаева к фанатам.

Фанаты в комментариях оставили многочисленные сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления.