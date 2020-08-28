Мясников назвал реальное число переболевших коронавирусом в РФ

Москва, 28 августа. Главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников считает, что коронавирусом в России переболели по меньшей мере 20 млн человек.

Доктор отметил, что данные оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, который он же возглавляет, не отражают реальную статистику заболевших. Мясников объяснил, что, по данным штаба, иммунитет выявлен у 20-25% обследованных россиян.

«Это значит, что экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 млн человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 млн», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Врач подчеркнул, что публикуемые данные о количестве заболевших отражают лишь маленькую часть общей картины. У большинства россиян инфекция проходит бессимптомно или как легкое ОРЗ. При этом смертность, если пересчитать на общее число заболевших, окажется около 0,08%.

«Вот такая занимательная арифметика. Но вот дальше я считать ничего не буду, как-то сразу неуютно мне становится», — подытожил Мясников.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Однако не меньшую опасность представляет другое заболевание – грипп. Главный государственный санитарный врач России и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в комментарии телеканалу «360» предупредил, что в новом учебном году опасаться в первую очередь следует не коронавируса, а гриппа.