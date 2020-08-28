Глава Федрезерва США отрекся от рыночных ценностей и провозгласил пятилетку

Внеочередное заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США, перенесенное с 16–17 сентября влево по календарю, состоялось 26–27 августа. И если сохранение нулевой учетной ставки по ее итогам было абсолютно ожидаемым в свете коронавирусного кризиса и предстоящих президентских выборов в США, то выступление председателя совета директоров ФРС Джерома Пауэлла, организованное отделением в Канзас-сити, можно сказать, тянет на полноценную сенсацию.

По сути, глава эмиссионного центра «мировой валюты номер один» заявил о смерти капитализма — уже не в теории, а на самой что ни есть финансово-экономической практике. Это следует из его слов о том, что действия Федрезерва не будут определяться рыночной ситуацией, а будут направлены на обеспечение полной занятости и ценовой стабильности при целевой инфляции в 2%, причем «комплексный анализ стратегии» ФРС будет проводиться каждые пять лет.

Возможно, я ошибаюсь, но последний раз подобные речи, с упоминанием пятилеток и «уверенности в завтрашнем дне», произносились товарищем Леонидом Ильичом Брежневым на XXVI съезде КПСС. С тех пор немало воды во всех реках мира утекло, и вот, 39 лет спустя мы слышим то же самое от другого лидера, в другой стране. Новое — это хорошо забытое старое? «Катерпиллар» умер — да здравствует «совок»?

Конечно, многие специалисты укажут на то, что нынешняя ситуация в США имеет мало общего с Советским Союзом времен горбачевской «Перестройки». Сходство каких-то внешних форм не отменяет того факта, что акулы, ихтиозавры и дельфины — разные классы живых организмов (соответственно, рыбы, пресмыкающиеся и млекопитающие), добавят они. И в данном случае выступление господина Пауэлла было призвано успокоить мировое бизнес-сообщество относительно дальнейших перспектив доллара, который сейчас стремительно обесценивается относительно других мировых валют, отметят спецы. Да и как может быть иначе, если ФРС этих самых «баксов» с начала года наштамповала «из воздуха» уже около 6 триллионов?

Причем не просто наштамповала: примерно треть от этой суммы прорвалась из сферы финансовых спекуляций на потребительский рынок в виде «коронавирусных» пособий и других экстренных потребностей федерального бюджета. Кстати, с 1 января 2020 года федеральный долг США вырос на 3,3 трлн долл., с перспективой увеличения до 4,5–5 трлн долл. к концу календарного года.

Говорить в такой ситуации о «целевой инфляции в 2% годовых», да еще признавая продолжение «вертолетной» эмиссии долларов на неопределенный срок, что сделал Пауэлл, можно лишь в пропагандистских целях. Потому что в противном случае «продолжение банкета» придется отменять — с понятными последствиями.

Прогнозирование этих последствий не представляет особого труда и не вызывает никакого оптимизма. В конце концов, пример Великой депрессии в США и «нового курса» Рузвельта никто не отменял и не скрывал. Та же разруха и «казарменный социализм», только умноженные на достижения «цифровой эпохи» и возведенные в степень энергетическими проблемами.

Собственно, и перенос даты заседания FOMC, и выступление Пауэлла могут рассматриваться как срочный сигнал о том, что «банкет», он же — «аттракцион неслыханной щедрости», будет, несмотря ни на что, продолжаться. По крайней мере, до президентских выборов 3 ноября.

Видимо, с точки зрения «долларовых магов» из Федрезерва, это был уже последний шанс повлиять на ситуацию: через две-три недели она могла настолько выйти из-под контроля, что на слова главы ФРС уже никто не прореагировал бы. Пока же реакция оказалась предусмотренной: в рамках пары евро/доллар американская валюта прекратила падение, а фондовый индекс Доу-Джонса вернулся к отметке 28 500 пунктов.

Возвращаясь к теме сходства/несходства современных Соединенных Штатов с «перестроечным» Советским Союзом, следует признать, что эксперты, отрицающие глубинный, внутренний характер такого сходства, отчасти правы. Налицо феномен той самой «конвергенции двух систем», которая была популярна в 1960–1980-е годы. Но ведь процессы и социально-политической, и биологической конвергенции, по теории, вызываются определенным устойчивым комплексом условий внешней среды, к которым разным организмам приходится волей-неволей приспосабливаться, чтобы выжить. Причем в обществе эти условия меняются гораздо быстрее и чаще, чем в живой природе, — и это факт.

Поэтому, наверное, мало ограничиваться бесспорной констатацией одной лишь стороны медали: того, что США образца 2020 года — это далеко не СССР образца года 1990-го. Ведь нельзя упускать из виду, что вызовы, стоящие перед нынешней Америкой, тоже фундаментально отличаются от советских проблем тридцатилетней давности. Что, согласитесь, в корне меняет оценку как текущей ситуации, так и перспектив ее развития.

Поэтому и экстренное заседание FOMC, и «обезболивающая» речь Пауэлла, и реакция на нее мировых рынков полностью описываются известной «пирожковой» мудростью: «На вид все вроде в шоколаде, но если внюхаться — то нет».