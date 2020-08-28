МИД РФ возмутили санкции США против российских НИИ

Москва, 28 августа. США стремятся использовать санкции против российских НИИ в интересах американских фармкомпаний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что решение Вашингтона ввести санкций в отношении российских научно-исследовательских институтов в МИД России считают «вопиющим». Особое возмущение, по словам Захаровой, вызывает включение в американский список 48-го Центрального НИИ Министерства обороны России, специалисты которого трудились над разработкой российской вакцины от коронавирусной COVID-19.

«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — добавила спикер МИД РФ.

Как сообщалось ранее, в санкционный список США были внесены пять российских НИИ. Этот перечень, созданный Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security), был обнародован на сайте Федерального реестра: 48-й НИИ Минобороны (Сергиев Посад), 48-й НИИ Минобороны (Екатеринбург), 48-й Центральный НИИ Минобороны России (Киров), 33-й Центральный НИИ Минобороны России (Саратовская область), Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Американское правительство считает эти НИИ «причастными к созданию химического и бактериологического оружия».