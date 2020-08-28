Лукашенко заявил, волнения в Белоруссии могут отразиться на Европе

Орша, 28 августа. Белоруссия может превратиться в театр военных действий, и стать трамплином для продвижения сил Запада в Россию. Об этом во время рабочей поездки заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя волнения в республике.

Президент Белоруссии подтвердил, что военная угроза республике действительно существует. Такое заключение он сделал, ссылаясь на передислокацию американских военных самолетов из Берлина к границам Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что Запад рассчитывает использовать Белоруссию как трамплин в сторону России.

«Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией», — заявил президент Белоруссии.

Также Лукашенко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о формировании резерва сотрудников правоохранительных органов для помощи в Белоруссии.

«Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы «прозеваем», — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко призвал Запад утихомириться и «взять голову в руки». Он предупредил о негативных последствиях для Европы, если в Белоруссии «полыхнет».

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии начали учения на гродненском направлении. Это стало ответом лидера республики на развертывание сил НАТО рядом с белорусскими границами. Учения продлятся до 31 августа.