Комплект для танкового пейнтбола представлен на «Армии-2020»

Военный учебный центр при МГТУ имени Н.Э. Баумана представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» крайне необычный боеприпас. Областью его применения являются учебные и демонстрационные стрельбы, а также стрельбы с элементами дуэльного боя и двусторонних соревнований.

Корреспондент Федерального агентства новостей узнал подробности об этом изделии.

Попасть, но не угробить

«125-мм учебный выстрел с имитационным снарядом с красящими элементами к танковой пушке типа 2А46М и оборудованием защиты объекта», — так длинно, не пафосно и малопонятно для непрофессионала называется инициативная разработка военного учебного центра. На «Армии» она впервые мелькнула еще в 2017 году. Но поскольку на тот момент она представляла собой лишь идею, дополненную теоретическими выкладками, то особого интереса задумка бауманцев у посетителей МВТФ не вызвала.

Однако разработчики не отчаялись. К МВТФ 2020 года они превратили свою «теорию» во вполне осязаемый предмет, который стало можно пощупать, и даже сумели испытать свою разработку на полигоне.

Начнем с идеи.

Отправной точкой для ее появления послужили, видимо, два момента. Первым стал пейнтбол (англ. paintball — шар с краской) — командная игра с применением маркеров, стреляющих по «противнику» шариками с краской. Вторым же оказалось появление в 2013 году в России с легкой руки министра обороны Сергея Шойгу прикладного состязания между танковыми экипажами, ныне известного как «Танковый биатлон».

Одним из обязательных этапов танкового биатлона является стрельба из установленного на танках основного вооружения. То есть — из пушки. При этом танкисты ведут огонь по статичным мишеням, что заметно «облегчает жизнь» наводчикам и изрядно снижает зрелищность состязания. Понятно, что если бы участники соревнований били не по неподвижным щитам, а по активно маневрирующим танкам конкурентов, то динамичность и зрелищность танкового биатлона, а также приближенность его к реалиям боевой обстановки выросли бы в разы.

Но как реализовать эту идею без риска угробить прямым попаданием 125-мм бронебойно-подкалиберного или кумулятивного снарядов участвующие в биатлоне танки с их экипажами?

Ответ на этот заковыристый вопрос как раз и отыскали студенты с преподавателями военного учебного центра при МГТУ имени Н.Э. Баумана. Суть идеи сводилась к тому, чтобы разработать боеприпас, позволяющий во время танкового биатлона безопасно маркировать краской «пораженные» цели точно так же, как это делают во время своих игр пейнтболисты.

Довольно быстро авторам идеи стало понятно, что подобный снаряд с красящими элементами может быть востребован не только на танковом биатлоне, но и непосредственно во время боевой подготовки. Одно дело, когда танкисты ведут огонь по «безответным» мишеням, и совсем другое — когда стрельба производится по цели, способной не только маневрировать, но и в любой момент огрызнуться из танковой пушки!

Тут знакомство танкистов с реалиями настоящего танкового боя может быть достигнуто настолько плотное, что дух захватывает. Никакие сложнейшие и дорогостоящие тренажеры не в силах обеспечить подобной степени реализма, когда не только твоя машина стреляет, но и по ней бьют орудия назначенных «вражескими» танков. И все это не на «стопе», а на ходу. С возможностью максимального использования маневренных характеристик танков, а также их систем управления огнем.

Идея «развлекательного» боеприпаса быстро превратилась в концепцию самого настоящего учебного выстрела. В конечном варианте все это воплотилось в 125-мм учебный выстрел с имитационным снарядом с красящими элементами к танковой пушке типа 2А46М, который был предназначен для обучения экипажей стрельбе из пушек основных боевых танков Т-72, Т-80, Т-90 при проведении учебных, демонстрационных стрельб, а также стрельб с элементами дуэльного боя и двусторонних соревнований.

«Экипажам танков во время боевой подготовки, конечно же, интересно не пострелять по бумаге или макетам, а поучаствовать в дуэли с другими танками», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН старший преподаватель центра полковник Дмитрий Агиевич.

Технология учебной дуэли

Разработанный бауманцами учебный выстрел является выстрелом раздельно-гильзового заряжания к 125-мм гладкоствольной танковой пушке типа 2А46М. По словам полковника Агиевича, конструктивно он состоит из двух самостоятельных изделий: имитационного снаряда в сборе с электротехническим взрывателем (ЭМВ) У-565 и метательного заряда 4Ж40 либо 4Ж52.

Имитационный снаряд состоит из подкалиберного корпуса, отделяемого проницаемого ведущего устройства, подкалиберного отсека с блоком определения дальности, ЭМВ, разрывного заряда, источника тока и маркирующего устройства с красящими элементами.

Метательные заряды 4Ж40/4Ж52 являются штатными к танковым пушкам типа 2А46М. Никаких изменений в конструкцию зарядов вносить не требуется. При этом баллистические характеристики имитационного снаряда соответствуют таковым у штатного 125-мм кумулятивного снаряда БК12М.

Проще говоря, вплоть до момента подлета имитационного снаряда к цели весь процесс стрельбы из танковой пушки полностью совпадает со стрельбой настоящим боевым кумулятивным снарядом! Это просто бесценно с точки зрения наработки навыков и умений танковых экипажей в боевой обстановке.

В 25–30 метрах от цели ЭМВ инициирует подрыв находящегося в имитационном снаряде разрывного заряда. Происходит мгновенное диспергирование корпуса «имитационника», и поток красящих маркеров «приходит» в броню «вражеского» танка. Данная схема действия исключает возможность повреждения на нем навесного оборудования.

К придуманному бауманцами учебному выстрелу также прилагается оборудование защиты объекта, выполненное в виде мачты высотой 1,5 метра с размещенным в ней электронным модулем и автономным источником питания, которое устанавливается на корпусе танка либо располагается по периметру полигона или перед любым охраняемым объектом. Такое оборудование обеспечивает подрыв имитационного снаряда при его попадании в зону защиты объекта.

Иными словами, любой промах имитационным снарядом гарантированно приведет к его самоликвидации. За пределы огороженной оборудованием защиты объекта зоны имитационный снаряд не «уйдет». Для подстраховки (точнее — перестраховки) предусмотрена самоликвидация учебного выстрела на дистанции 4 км.

Минимальная дальность стрельбы учебным выстрелом бауманцев — 500 метров.

На любом 3D-принтере…

Разработчики комплекта для «танкового пейнтбола» называют как минимум четыре основных преимущества своего детища.

Во-первых, оно не имеет аналогов: ни у нас, ни за рубежом ничего подобного нет.

Во-вторых, оно обеспечивает полное сопряжение траектории имитационного снаряда с траекторией штатного кумулятивного снаряда БК12М.

В-третьих, исключено повреждение цели.

В-четвертых, оно обеспечивает зону защиты охраняемого объекта и периметра полигона.

Персонально от себя полковник Агиевич добавил еще и «в-пятых» — возможность изготовления корпуса имитационного снаряда чуть ли не на любом 3D-принтере.

Повторимся: на сегодняшний день 125-мм учебный выстрел с имитационным снарядом с красящими элементами — это не только интересная задумка и красивая картинка.

«Мы уже произвели отстрел данного боеприпаса. Выявилась проблема с композитным материалом, использованным нами при создании имитационного снаряда. Над ее решением мы работаем. Касательно же самого боеприпаса отмечу, что во время испытаний он подтвердил свою способность решать поставленные перед ним задачи», — сообщил полковник.

Для движения дальше инициативной разработке бауманцев требуется поддержка Минобороны РФ. Хочется надеяться, что такая поддержка будет оказана, и мы в будущем увидим снятые с коптеров захватывающие кадры настоящих танковых дуэлей на танковом биатлоне. Впрочем, куда большую «отдачу» реализация необычного учебного выстрела принесет, конечно же, при использовании нового боеприпаса в ходе боевой подготовки наших танкистов.

Хочется верить, что Министерство обороны РФ обратит самое пристальное внимание на разработанный военным учебным центром при МГТУ имени Н.Э. Баумана и представленный на «Армии-2020» 125-мм учебный выстрел с имитационным снарядом с красящими элементами к танковой пушке типа 2А46М.