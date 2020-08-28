Мать Аллы Вербер скончалась в годовщину похорон дочери

Москва, 28 августа. Мать Аллы Вербер умерла в годовщину похорон своей дочери. О смерти 87-летней Татьяны Абрамовны сообщила ее внучка Екатерина.

По словам девушки, ее бабушка прошла блокаду, переходила Ладогу, в 1979 году эмигрировала в Монреаль, пережила своего мужа. У нее было двое детей, четверо внуков и 10 правнуков.

«Именно она во многом меня воспитала. Я не успела ее увидеть и не смогла присутствовать на ее похоронах из-за карантина», — откровенно добавила Катя в своем Instagram.

Этот пост она проиллюстрировала фотографией Татьяны Абрамовны в молодости. Екатерина призналась, что очень хотела бы сказать бабушке, что очень гордится ей. В комментариях друзья, знакомые и просто подписчики Кати выразили ей поддержку.

«Мои соболезнования! Светлая память!» — написал известный российский дизайнер Игорь Гуляев.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова назвала Татьяна Вебер очень доброй женщиной.

Напомним, fashion-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась в результате менингококкового сепсиса летом 2019 года. Ее похоронили 14 августа.