Лукашенко заявил о переброске истребителей НАТО к белорусской границе

Минск, 28 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переброска истребителей НАТО к белорусской границе свидетельствует о возрастающей военной угрозе.

«Слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — сказал белорусский лидер в ходе встречи с работниками предприятия «Савушкин-Орша».

По его словам, существует реальная угроза того, что Белоруссия превратиться в театр военных действий. При этом главной целью дестабилизации обстановки в республике является дальнейшее продвижение войск НАТО к границам России.

«Им (на Западе — Прим. ФАН) не Белоруссия нужна. Белоруссия — это трамплин, как обычно, в Россию», — добавил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что западные «партнеры» должны успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, в случае эскалации ситуации в Белоруссии, передает БелТА.

«Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что Белоруссия была вынуждена начать военные учения в ответ на развертывание войск НАТО у западных границ республики.