Рудковская обиделась на анонима за «бабушку» и объявила за него награду

Москва, 28 августа. Продюсер Яна Рудковская объявила, что заплатит вознаграждение тому, кто раскроет имя автора, ведущего Telegram-канал, где ее назвали бабушкой.

Рудковскую возмутила одна из публикаций, где ее назвали 45-летней бабушкой. Гневный пост на эту тему продюсер оставила в своем Telegram-канале и назвала обидчика маньячкой, змеей и «серой бесформенной мышью».

«Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной человек, или люто завидующий, видимо, вы — два в одном!» — указала Яна Рудковская.

Она предложила анониму встретиться и сделать совместную фотографию. Также Яна уверена, что даже без фотошопа выглядит намного лучше автора, назвавшего ее бабушкой. Она предложила поспорить, что обладает «фигурой в разы лучше», чем человек, «прячущийся за анимационной плашкой».

«Представляю, когда передо мной будет стоять «серая бесформенная мышь» и, моргая судорожно своими безликими глазами, запинаясь извиняться… Это мы уже проходили, и не раз, если, конечно, не сбежишь за границу, как некоторые», — оставила грозное сообщение Рудковская.

Она также отметила, что обещает человеку, раскрывшему имя анонима, вознаграждение.

«Если кто-то готов идентифицировать эту «мышь» — готова рассмотреть предложение о щедром вознаграждении», — добавила знаменитость.

Рудковская ранее подробно рассказала о серьезной проблеме со здоровьем, с которой она столкнулась не так давно. Она призналась, что однажды во время процедур по окрашиванию ей практически «сожгли» волосы.