Судаков: Китай вручил черную метку американским ястребам

Ракетные пуски Китая должны продемонстрировать Вашингтону, что США не выиграть в открытом военном противостоянии, заявил ФАН политолог Сергей Судаков.

Ранее Министерство обороны США заявило, что проведение ракетных пусков во время военных маневров Китайской Народной Республики в Южно-Китайском море дестабилизирует обстановку в азиатско-тихоокеанском регионе.

«Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США и их союзников. […] Проведение военных учений над спорной территорией в Южно-Китайском море контрпродуктивно для ослабления напряженности и поддержания стабильности», — приводят РИА Новости заявление спецпосланника по контролю над вооружениями США Маршалла Биллингсли.

Комментируя заявление спецпосланника, российский политолог, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков отметил, что в Вашингтоне есть четкое понимание — «армия США не готова к открытому военному конфликту с Китаем, особенно на фоне социального напряжения, сформировавшегося внутри самих США».

«Китай же в свою очередь прекрасно понимает, что надо все-таки расставлять приоритеты и каждый раз показывать Вашингтону, что Соединенные Штаты больше не являются доминирующей державой в мире. А доминанта здесь как раз военно-морские силы и ядерное оружие США. Сам принцип международного права, как раньше говорили, возможность вето в Совете безопасности ООН не является уже чем-то определяющим, мир меняется и США выбрали для себя путь морского доминирования и практически везде, где были какие-то военные конфликты, появлялась американская флотилия с огромнейшими авианосцами с самолетами, крейсеры УРО из охранения, ракеты «Томагавк» и т.д. И вот Китай показывает: у нас есть спорные территории, которые к вам (американцам) никак не относятся, и вы не имеете никакого права принимать какую-то сторону», — говорит эксперт.

Другими словами, ракетные пуски ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) в районе Парасельских островов должны продемонстрировать США, что Пекин не позволит вмешиваться в свою внутреннюю политику и диктовать другим свою волю.

«Посыл КНР такой: если захотите попробовать с нами повоевать, то даже несмотря на разницу в военных бюджетах, мы в любом военном конфликте вас измотаем. США не готовы на большую ядерную войну, и если китайцы потопят два американских авианосца, это будет означать конец любого американского президента, потому что такого позора никто не простит. Президенту зададут один простой вопрос: зачем мы тратим миллиарды долларов на авианосцы, которые ничего не могут? Но надо быть честным и подтвердить тот факт, что, начиная с 2018 года все авианосные ударные группы Америки превратились в плавучие банки, после того как появился полноценный гиперзвук, а у США не появилось противоракет, способных его сбивать. И то что Китай сейчас продемонстрировал, он продемонстрировал ракеты такого класса, которые очень сильно приближены к российским технологиям. Они позволяют уничтожать авианосцы США одним ударом. Это также означает, что Китай вручил черную метку американским ястребам», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в среду 26 августа Китайская Народная Республика запустила баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 после инцидента с вторжением американского разведчика в зону военных маневров. Цели ракет, которых неофициально называют «убийцами авианосцев», расположены в Южно-Китайском море и в китайских СМИ отметили, что это наглядный ответ Пекина на потенциальные риски, связанные со все более частыми заходами американских военных самолетов и военных судов в упомянутое море.