Лукашенко заявил, что Белоруссия первой получит российскую вакцину

Минск, 28 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не сомневается в эффективности российской вакцины против коронавируса. Об этом белорусский лидер заявил в ходе встречи с работниками предприятия «Савушкин-Орша».

По его словам, Белоруссия первой получит российскую вакцину против коронавирусной инфекции. Он также выразил уверенность, что российские специалисты разработали хорошую вакцину.

«Мы договорились с Путиным. Владимир Владимирович сам предложил нам этот вариант. Они уже прошли два этапа. Институт Гамалеи произвел эту вакцину. Я ему (президенту России — Прим. ФАН) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что многие страны уже заключили договоры с Россией на поставку вакцины. В ближайшее время завершится третий этап испытаний, после чего препарат будет запущен в массовое производство, передает БелТА.

«Мне президент Путин пообещал, что первой будет Белоруссия, если такое желание будет у нашего руководства. Поэтому беспокоиться не надо», — отметил Лукашенко.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 24,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 831 тысяч человек.

В Белоруссии зафиксировано более 71 тысячи случаев, более 660 человек умерли. Почти 70 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.