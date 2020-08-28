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Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

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Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Минск, 28 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на возможные санкционные меры в отношении республики со стороны ряда западных стран.

Лукашенко на встрече с работниками организации «Савушкин-Орша» пообещал, что Минск ответит на введение санкционных мер со стороны ряда стран Запада. 

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они [поляки и литовцы] еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море», — сказал президент Белоруссии.

Он также отметил, что в Польше и Литве «зажрались и забыли, что такое Белоруссия». Также ряд западных стран, по утверждению Лукашенко, думал, что страну «можно наклонить, танками попугать, ракетами».

Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

«Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — пригрозил Александр Лукашенко.

Белорусский президент объявил, что поручил правительству республики внести предложение о переориентации торговых потоков с портов Литвы на другие.

«Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии не раз говорил, что Польша пытается нарушить суверенитет республики. Поляки «спят и видят», как присоединить к себе Гродненскую область, уверен Александр Лукашенко. В Варшаве в ответ заявили, что таких планов у польской стороны нет. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния.

Источник: БелТА
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