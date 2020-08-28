Лукашенко пригрозил ответить на санкции против Белоруссии

Минск, 28 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на возможные санкционные меры в отношении республики со стороны ряда западных стран.

Лукашенко на встрече с работниками организации «Савушкин-Орша» пообещал, что Минск ответит на введение санкционных мер со стороны ряда стран Запада.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они [поляки и литовцы] еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море», — сказал президент Белоруссии.

Он также отметил, что в Польше и Литве «зажрались и забыли, что такое Белоруссия». Также ряд западных стран, по утверждению Лукашенко, думал, что страну «можно наклонить, танками попугать, ракетами».

«Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — пригрозил Александр Лукашенко.

Белорусский президент объявил, что поручил правительству республики внести предложение о переориентации торговых потоков с портов Литвы на другие.

«Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии не раз говорил, что Польша пытается нарушить суверенитет республики. Поляки «спят и видят», как присоединить к себе Гродненскую область, уверен Александр Лукашенко. В Варшаве в ответ заявили, что таких планов у польской стороны нет. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния.