Среди профессиональных праздников День красоты, наверное, самый удивительный. Его начали отмечать в 1995 году как способ уделить внимание профессионалам в области косметологии и эстетической медицины. Но спустя несколько лет идею подхватили общественные организации, школы и студии модельного бизнеса. В этот день стали проводить конкурсы красоты по всему миру, определяя самых привлекательных женщин из разных стран.

Как отмечают этот день в России? Каковы его традиции? И когда он состоится в 2020 году? Рассказываем об истории и особенностях празднования Международного дня красоты.

Из России — миру

Какие только страны не называют центрами эстетической медицины: Францию, Италию, Израиль. Все они славятся новинками и наработками в области косметологии. Но идея учредить Всемирный день красоты появилась вовсе не в Париже и не в Милане. Ее предложили представители российского отделения Международного сообщества эстетики и косметологии CIDESCO. Идея была принята в головном офисе комитета в Латвии, и с тех пор ежегодно 9 сентября по всему миру проводят праздничные мероприятия.

Изначально Всемирный день красоты был признан профессиональным праздником людей, чья деятельность связана с бьюти-индустрией. В этот день косметологи, визажисты, профессионалы эстетической медицины собирались вместе, в отделениях CIDESCO в 33 странах мира, чтобы поздравить друг друга, отметить лучших в отрасли и обсудить перспективы развития.

Со временем ведущие мировые бренды в области косметики и средств по уходу стали проводить в этот день выставки своей продукции. А общественные организации — устраивать конкурсы красоты, что позволило расширить идею праздника и сделать его не столько профессиональным, сколько народным и любимым повсеместно.

Традиции

Чествовать красоту, внешнюю и внутреннюю — вот идея праздничного дня. А потому считать праздник своим может абсолютно каждый человек, независимо от возраста и сферы деятельности.

Заботиться о внешности, ухаживать за собой, стремиться сохранять молодость — это важные аспекты жизни современного человека, которые прекрасно укладываются в концепцию праздника. Расти в профессии, развиваться, узнавать новое и стремиться сделать окружающий мир лучше — тоже соответствует его идеям.

Вот несколько вариантов, как провести этот день:

запишитесь в спа-салон, расслабьтесь и получите удовольствие от процедуры ухода за телом;

сходите на выставку новинок косметики и выберите для себя что-то новое;

обновите косметичку, купите дорогое косметическое средство, о котором давно мечтали;

забудьте о заботах и посвятите пару вечерних часов дома своей внешности: сделайте маску для лица, расслабьтесь на диване под любимую музыку.

Красота внутренняя делает личность цельной, гармоничной. А потому в этот день стоит уделить внимание саморазвитию. Купите обучающий курс, о котором давно мечтали, но никак не решались приобрести. Почитайте новую книгу, которая позволит вам стать лучше в профессии или поможет личностному росту. Поделитесь своей внутренней красотой с окружающими: позвоните близким, посетите пожилых родителей.

Традиции этого дня очень разнообразны, и провести его можно с пользой и удовольствием.

День красоты 2020 в России

В этом году праздник выпадает на среду. 9 сентября не забудьте поздравить близких, профессиональная деятельность которых связана с бьюти-индустрией.

Позвоните своему косметологу и поздравьте его. И возможно, вы узнаете, что в этот день можно получить косметологические услуги со скидкой или бесплатно. Так отмечают профессиональный праздник в крупных косметологических клиниках и центрах красоты: устраивают дни открытых дверей, проводят пробные процедуры, знакомят клиентов с новыми услугами. Скидки в этот день предлагают и фитнес-центры, спа-салоны.

А если хотите присоединиться к международному празднованию и подчеркнуть свою приверженность его идеалам, поддержите кампанию, которую ежегодно проводит комитет CIDESCO. Для этого нужно разместить в социальной сети публикацию с хештегом #InternationalBeautyDay.

Размещайте свои лучшие фото, публикуйте идеи, которые помогут другим людям стать красивее, рассказывайте о своем опыте и делитесь впечатлениями об использовании косметологических процедур и средств. После завершения праздника сотрудники CIDESCO выбирают лучшие публикации и включают их в международную книгу красоты, стать автором которой может каждый.