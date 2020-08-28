Астролог рассказала, как привлечь удачу в начале сентября

На следующей неделе начинается новый учебный год, а уже 2 сентября Меркурий — планета, отвечающая за обучение, интеллект и коммуникации перейдет в знак своей экзальтации в помощь всем учащимся, студентам и бизнесменам. Осталось только с погодой договориться. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала астролог Яна Ваганова.

31 августа, понедельник

По словам астролога, 31 августа — день гармонии и спокойствия. Она советует не начинать в этот день новых важных дел.

«Сохраняйте покой в душе через духовные практики. Влажная уборка в доме тоже связана с очищением и благоприятна на физическом уровне. Физическая активность, массажи, маникюр и занятие творчеством принесут пользу», — пояснила Ваганова.

По словам астролога, удача придет от пребывания на природе, отдыха и восстановления сил.

1 сентября, вторник

В этот день высока вероятность споров, конфликтов. Поэтому контроль над своими эмоциями не помешает никому, особенно дома.

«Физические нагрузки сегодня особенно полезны. Удача придет от простой благодарности и духовных практик (молитвы, мантры, медитации). Раздражение и проявление негативных эмоций испортит отношения с близкими», — рассказала астролог.

2 сентября, среда

Благоприятный день. Энергия природы увеличивает наш внутренний потенциал, и мы готовы к подвигам. Сам день сегодня пропитан особым настроением.

«Пейте больше воды, принимайте водные процедуры, закаляйтесь, читайте религиозную литературу. В этот день удача сопутствует тем, кто чист сердцем», — добавила Ваганова.

3 сентября, четверг

День обещает быть активным, можно участвовать в необычных мероприятиях и испытаниях. Разумный риск будет оправдан и даст хорошие результаты. Вечер будет располагать к продуктивному общению. Астролог советует быть осторожным с деньгами, не делать долгов и не брать кредиты. Удача придет от садовых работ, подрезки деревьев и кустарников.

4 сентября, пятница

Пятница будет благоприятным днем. Пассивность противопоказана.

«Хорошо провести время вдвоем или заняться творчеством, приобрести новых знакомых или отдать предпочтение физическим нагрузкам. Этот день благоприятен для разрешения конфликтов и проведения благотворительных акций. Удача придет от точки ножей», — рассказала Ваганова.

5 сентября, суббота

Интуитивный день, когда все происходящее надо принимать как дар высших сил. Не стоит перегружать себя проблемами других. Шумным компания лучше предпочесть время с семьей.

«Следите за своим питанием и не делайте долгов. Отдых и расслабление в этот день способны принести огромный заряд энергии», — считает астролог.

6 сентября, воскресенье

День обещает быть благоприятным. Удачными будут поездки и любые перемещения.

«Удача придет от занятий спортом и укрепления здоровья. День связан с энергией животных, поэтому лучше отказаться от употребления мяса и сделать пожертвование в приюты для четвероногих», — добавила Ваганова.

Для искренне влюбленных романтический вечер способен подарить много незабываемых моментов и эмоций, заключила астролог.

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