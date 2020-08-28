Попова назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в РФ

Москва, 28 августа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуацию с коронавирусом в стране можно назвать управляемой и стабилизирующейся.

Руководитель ведомства подчеркнула, что специалисты понимают, как добиваться управляемого эпидемиологического процесса. Попова обратила внимание, что по отношению к марту, темп прироста заболеваемости снизился в 60 раз. Она объяснила, что для сравнения берется март, потому что с этого месяца стали действовать ограничительные меры.

Анна Попова подчеркнула, что в момент пика эпидемии, уровень заболеваемости был в три раза ниже, чем во многих государствах.

Она констатировала, что 80% летальных исходов приходятся на группу лиц старше 65 лет.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала об успешно проведенной летней смене, в ходе которой в лагерях отдохнули более одного миллиона детей. Ни разу не было вспышки инфекции. Кроме того, не зафиксировано ни одного случая, когда бы у ребенка или у взрослого проявлялась бы клиническая картина.

Она также раскрыла статистику по заболеваемости коронавирусом среди отдохнувших.

«Я хочу сказать, что на каждые 10 тысяч отдохнувших мы видим не более шести вернувшихся с инфекцией. И это внушает определенный оптимизм», — сказала Попова.

Отметим, что по прогнозам мэра Москвы Сергея Собянина, победить коронавирус в городе смогут в течение шести месяцев.