Шерин спрогнозировал будущую политику Японии по Курилам после отставки Абэ

Депутат Госдумы Александр Шерин дал прогноз, какова будет политика Токио в отношении Курил после ухода в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ранее премьер-министр Японии объявил об отставке по состоянию здоровья, но пообещал исполнять свои обязанности до избрания преемника.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, с уходом Абэ вопрос Курильских островов и мирного договора с Россией вряд ли сдвинется с мертвой точки.

«Ни один руководитель Японии не сможет более гибко относиться к этому вопросу, пока на японской территории находятся оккупационные американские войска, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Американцы всегда будут использовать свое влияние на различные страны, чтобы создавать дискомфортные условия для Российской Федерации».

Именно этим обстоятельством и будет в дальнейшем определяться политика официального Токио в отношении Курил, подчеркнул российский политик.

«Любой, кто придет на пост премьер-министра Японии, будет в этом вопросе находиться под давлением США, у которых там 65 тысяч морских пехотинцев, — говорит первый зампред комитета ГД. — Американские войска давно и плотно находятся на территории Японии, которую США, напомню, когда-то разбомбили. Америка будет давить на Токио, чтобы не допустить никакого мирного договора между Россией и Японией. Покушение на Курилы — очередная попытка американцев любой ценой территорию Российской Федерации немножечко сократить. Повторю: никакой мирный договор с Россией никто в Японии подписывать не будет, пока там находятся американские оккупационные войска. Они просто не позволят этого сделать».

По мнению Шерина, именно неприкрытое давление Вашингтона на Токио в вопросе Курил, возможно, стало одной из причин отставки Абэ.

«Думаю, Абэ уже устал от давления американцев, он просто сказал: ребята, я умываю руки, дальше без меня. А потом написал заявление и ушел в отставку. Скорее всего, так», — резюмировал Александр Шерин.

Синдзо Абэ — потомственный политик, он дольше всех в японской истории занимает пост главы правительства (на 28 августа 2020 года — 2803 дня). Согласно официальным данным, Синдзо Абэ много лет страдает язвенным колитом — хроническим воспалением слизистой оболочки толстой кишки. Из-за болезни он уже подавал в отставку с поста премьера в 2007 году. Затем состояние здоровья Абэ улучшилось, и в 2012 году он снова был избран на этот пост.

Эксперты отмечают, что на посту главы исполнительной власти Японии Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно заявлял о намерении заключить мирный договор с Москвой до окончания срока своих полномочий. Он также провел ряд экономических реформ.

Что касается проблемы «северных территорий», как называют в Японии спор с Москвой из-за Курильских островов, то дело тянется со времен окончания Второй мировой войны. По ее итогам Советский Союз и Япония так и не подписали мирный договор, проблема перешла к правопреемнице СССР — Российской Федерации. Камень преткновения: вопрос о Южных Курильских островах (острова Итуруп и Кунашир, а также группа островов Малая Курильская гряда), на которые претендует Япония. Рассматривался вариант совместной экономической деятельности России и Японии на этих землях, и такие проекты есть.

Напомним, в обновленной Конституции РФ принята поправка о недопустимости отчуждения российской территории.