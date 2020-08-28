Письмо в бутылке вернулось отправителям через 35 лет

Москва, 28 августа. Послание в бутылке вернулось к двум жительницам США спустя 35 лет. Его нашли недалеко от того места, где оно было оставлено. Об удивительной истории рассказали в издании UPI.

Журналисты пишут, что две жительницы американского штата Делавэр забросили бутылку с посланием в Атлантический океан в 1985 году. Они надеялись, что их письмо доплывет до другого континента.

В августе этого года житель того же штата Брэд Вахсмут катался на каяке по реке Бродкилл. Он увидел на поверхности воды бутылку. Мужчина прочитал сообщение и связался с отправительницами послания. Одна из женщин, отправивших бутылку в океан 35 лет назад, обрадовалась, что ее письмо все-таки до кого-то дошло, но была удивлена, что за столько времени бутылка не уплыла дальше побережья штата.

Подобная история удивительна, но не единична. Обычно письма в бутылке за десятки лет находят на другом конце света. Ранее бутылку, в которой было послание от советских моряков, нашли студенты в Бразилии. Предположительно, оно больше 15 лет было в водах Атлантического океана.