Более 50 кораблей и судов ВМФ РФ участвуют в учениях в Арктике

Москва, 28 августа. Более 50 кораблей и судов, а также более 40 летательных аппаратов участвуют в учениях с ракетными стрельбами в Арктике, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов.

«Задействовано больше 50 боевых кораблей и судов, авиация — порядка 40 воздушных судов», — рассказал Евменов.

Главнокомандующий ВМФ РФ добавил, что ранее корабли провели ракетные стрельбы, надводные корабли, подводные лодки и авиация вместе работали по «единой сложной цели». Евменов отметил, что остался доволен качеством выполнения упражнения.

«Теперь мы осваиваем арктические рубежи, основная направленность учений приходится именно на Чукотку. Именно со стороны Тихого океана, и со стороны Северного Ледовитого океана», — сообщил он.

По его словам, ВС РФ контролируют российский сектор Арктики, поскольку этот регион экономического развития.

#Видео Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям в рамках тактических учений Тихоокеанского флота https://t.co/h5VMIz48Jq#Минобороны #ВВО #ТОФ #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/B17H8tv1Sa — Минобороны России (@mod_russia) August 27, 2020

Ранее Северное командование Вооруженных сил США заявило, что неподалеку от Аляски всплыла российская подводная лодка и в случае необходимости, Америка готова оказать ей помощь. В Тихоокеанском флоте РФ объяснили, что подводная лодка, всплывшая в международных водах неподалеку от Аляски, участвует в учениях. Всплывшей субмариной оказался атомный подводный крейсер «Омск». Его выход на поверхность был запланирован, никакой аварийной ситуации нет.