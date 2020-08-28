В РФ почти 1,5 миллиона семей получают пособия на детей до трех лет

Москва, 28 августа. Ежемесячные выплаты в России получают почти 1,5 миллиона семей с детьми до 3 лет в рамках национального проекта «Демография». Об этом говорится в сообщении Минтруда РФ.

«Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта «Демография», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что выплаты на первого ребенка из федерального бюджета получают 798 тысяч семей. Отмечается, что пособие назначается сразу на год. Также 179,5 тысячи семей получают средства на второго ребенка. Для оформления этого пособия необходимо обращаться в Пенсионный фонд РФ. Еще 517 тысяч семей получают выплаты на третьего и последующих детей.

Стоит напомнить, что в 2020 году охват российских семей, получающих пособия на детей, существенно увеличился.