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Арзамасову заподозрили в страхе потерять Авербуха

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Арзамасову заподозрили в страхе потерять Авербуха

Москва, 28 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова состоит в отношениях с продюсером и фигуристом Ильей Авербухом. Согласно последним предположениям, актриса опасается потерять своего избранника.

Недавно девушка опубликовала первое видео, на котором она запечатлена вместе с Авербухом. Ранее звездная пара старалась не афишировать отношения, однако знаменитости не стали отрицать очевидного, когда об их романе стало известно СМИ. Продюсер и телезвезда встречаются на протяжении нескольких лет, однако за это время Арзамасова не выложила ни одного снимка, на котором был бы запечатлен ее спутник.

Арзамасову заподозрили в страхе потерять Авербуха

По мнению блогера Елены Родиной, эта публикация была вовсе не случайной. Девушка просто «метит территорию» перед стартом телепередачи «Ледниковый период — 6».

«Боится, не уверена в себе. В этом, безусловно, прослеживается и фальшь», — объяснила Родина.

Как заметила блогер, ранее Арзамасова подчеркивала тот факт, что не желает афишировать отношения, однако затем выложила руку Авербуха. Но это далеко не единственное объяснение произошедшего. Согласно другой версии, в скором времени звездная пара намерена узаконить отношения, однако никакой официальной информации об этом нет. Ранее продюсер также отмечал, что «не хочет делать шоу из личной жизни». Но в версию о том, что в скором времени актриса и продюсер действительно пойдут к алтарю, достаточно просто поверить. Как сообщалось ранее, Арзамасова в новом образе удивила фанатов сходством с бывшей супругой Авербуха.

Источник: KP.ru
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