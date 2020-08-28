Арзамасову заподозрили в страхе потерять Авербуха

Москва, 28 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова состоит в отношениях с продюсером и фигуристом Ильей Авербухом. Согласно последним предположениям, актриса опасается потерять своего избранника.

Недавно девушка опубликовала первое видео, на котором она запечатлена вместе с Авербухом. Ранее звездная пара старалась не афишировать отношения, однако знаменитости не стали отрицать очевидного, когда об их романе стало известно СМИ. Продюсер и телезвезда встречаются на протяжении нескольких лет, однако за это время Арзамасова не выложила ни одного снимка, на котором был бы запечатлен ее спутник.

По мнению блогера Елены Родиной, эта публикация была вовсе не случайной. Девушка просто «метит территорию» перед стартом телепередачи «Ледниковый период — 6».

«Боится, не уверена в себе. В этом, безусловно, прослеживается и фальшь», — объяснила Родина.

Как заметила блогер, ранее Арзамасова подчеркивала тот факт, что не желает афишировать отношения, однако затем выложила руку Авербуха. Но это далеко не единственное объяснение произошедшего. Согласно другой версии, в скором времени звездная пара намерена узаконить отношения, однако никакой официальной информации об этом нет. Ранее продюсер также отмечал, что «не хочет делать шоу из личной жизни». Но в версию о том, что в скором времени актриса и продюсер действительно пойдут к алтарю, достаточно просто поверить. Как сообщалось ранее, Арзамасова в новом образе удивила фанатов сходством с бывшей супругой Авербуха.