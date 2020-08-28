Востоковед дал прогноз по курильским переговорам после ухода Абэ

Москва, 28 августа. Российско-японский спор о Курилах будет поставлен на паузу после ухода Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии, считает руководитель Центра японских исследований доктор исторических наук Валерий Кистанов.

«Ситуация будет в более подвешенном состоянии. Станут обсуждать, кто будет преемником, что он будет говорить, какую позицию займет.», — сказал эксперт в беседе с URA.RU.

По мнению востоковеда, принципиальных изменений в отношениях Москвы и Токио после ухода Абэ он не ждет, хотя небольшие изменения в риторике возможны.

Кистанов напомнил, что Япония не признает итоги Второй мировой войны, а это — позиция России по островам. В Токио же считают, что Южные Курилы — это японские острова, которые Россия должна вернуть. Этот вопрос президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ должны были обсудить 9 мая, но из-за коронавируса встреча не состоялась.

В минувшем году, как напоминает НСН, Россия и Япония договорились о совместной хозяйственной деятельности на оспариваемых островах. В июле этого года эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума заявил, что Москва и Токио могут прекратить ведение совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах после принятия поправки в Конституцию о территориальной целостности РФ.

Политолог, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в ответ заверил, что прекращение совместной хозяйственной деятельности не отразится на экономике России. Он также обратил внимание, что активная деятельность японских корпораций на Дальнем Востоке давно свернута.