Эксперты рассказали, что происходит на рынке недвижимости из-за COVID-19

Недвижимость, в отличие от других сфер, на рынке реагирует более медленно в цене. Несмотря на то, что лето весомо изменило рыночный сценарий (пандемия, заниженная ипотека и амплитудные скачки курса валют), ощутимое понижение стоимости недвижимости в аналитическом поле не наблюдается. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Формула сохранения средств

Как отметил генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков, недвижимость представляет собой выгодную формулу консервативного сохранения средств. И именно это определяет стабильную актуальность вложения денежных средств в нее. Она всегда была, есть и будет востребованной.

«В Европе процесс приобретения жилья постепенно восстанавливается: разрешено реализовывать сделку купли-продаж. Однако потенциальные клиенты не торопятся вкладывать деньги в недвижимое имущество ввиду ожидаемой по отношению к выгодным дистресс-активам позиции. В Британии офисная недвижимость ощутимо подешевела. Касательно Азии, то в Китае, наоборот, рынок недвижимости находится в прогрессе. Безусловно, немалое зависит и от региона, где имеет место предложение жилья, но тем не менее сделать объективный прогноз все же можно», — пояснил Паршиков.

Ситуация в России

На рынок недвижимости заметно повлиял коронавирус. И не только в России, считает эксперт.

По его словам, в РФ максимально урегулировать ситуацию помогло понижение ключевой ставки Центробанка. Это дало наибольшую маневренность для инвесторов с определенным запасом ликвидности рубля.

«Рынок новостроек выглядит позитивно благодаря субсидированию ипотечного кредитования. К примеру, в столице России программа государственной поддержки охватывает более 25% квартирного жилья. Сейчас карантинные меры ослабевают. И на этом фоне уже строятся планы для восстановления юридических и экономических сделок в рамках недвижимого имущества. Реабилитацию следует ждать к концу года — середине зимы», — пояснил Паршиков.

Если взять во внимание ситуацию в сфере вторичного жилья, то здесь все печальнее, считает эксперт. Пандемия и непростая процедура сделок предопределили упадок спроса и уровень стоимости, которая к концу года может упасть на 10-13%. Однако и здесь многое зависит от региона. Где меры самоизоляции были наиболее строгими, там стоимость на вторичное жилье и упала. Москва оказалась наиболее устойчивой, а в Санкт-Петербурге даже периодически наблюдается повышение цены.

«Когда ожидать полного восстановления? Для ответа на этот вопрос, важно исходить из следующий факторов: вопрос пандемии, так как нет гарантий, что карантинные меры не возобновятся. Исходя из мировой ситуации: не успев их значительно ослабить, власти европейских стран и американских штатов снова возвращаются к ограничениям. Если будет возобновлена волна эпидемии — это замедлит восстановительный процесс и приведет к стагнации. Но все же недвижимость обоснованно не потеряет своей перспективы», — добавил Паршиков.

Рекордно низкие ставки

Финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский считает, что сценарий на рынке недвижимости будет следующим: сначала застройщики постараются удержать цены и будут предлагать различные скидки и акции совместно с банками, после начнут снижать цены. На первичном рынке цены могут опуститься на 10-20% в зависимости от финансового положения застройщика и привлекательности объекта.

«На вторичном рынке все более печально. Весной мы увидели ситуацию, когда сделки на вторничном рынке сократились в три-пять раз, рынок встал. Не все банки давали каникулы по ипотеке, платить за нее многим было не откуда. Сейчас ситуация может быть еще более сложной. Вторичный рынок не будет поддерживаться правительством, и если банки не дадут каникулы всем желающим, то начнутся массовые распродажи. В частных случаях цены могут упасть ниже 20-25%. Поэтому осенью или зимой цены, скорее всего, будут выгоднее сегодняшних», — уверен Марчинский.

Эксперт напомнил, что сегодня в России рекордно низкие ставки по ипотеке. Поэтому есть большой соблазн воспользоваться такими уникальными условиями по ипотеке.

«Мы живем в очень событийное время, где много рисков. Недвижимость — самый лучший инструмент сбережения денег, протестированный многовековой историей. Плюс, ожидается снижение цены, поэтому покупка недвижимости видится весьма актуальной», — заключил Марчинский.

Риск имеется

Специалист по вопросам недвижимости федеральной компании «Полезные люди» Григорий Загуменнов обратил внимание, что несмотря на нынешнюю ситуацию в мировой и экономике говорить о безнадежности и бесперспективности вложений денег в недвижимость не приходится.

«Заметное падение цен на недвижимость в России наблюдалось в 2009, 2015-16 годах. Получить выгоду от вложений в сектор недвижимости реально практически всегда. Цены на первичную недвижимость продолжают расти, хоть и не спешно, но она является наиболее прибыльным вложением денежных средств как со стороны инвестора, так и со сберегательными целями. Это действительно очень привлекательно с предпринимательской стороны, особенно если учесть политику ЦБ и размеры его ключевой ставки», — пояснил Загуменнов.

Эксперт заметил, что доля риска имеется, как и в любом другом бизнесе. Однако после того, как обстановка станет более ясной, — это начало зимы или начало 2021 года, — можно будет создать определенный алгоритм, который станет точкой отсчета рентабельности новых идеи и проектов.

«Уверен, ситуация с пандемией предоставила дополнительное время для аналитики и создания новой модели. Она будет наиболее устойчивой к непредсказуемым факторам, в отличие от традиционно-предшествующей», — заключил Загуменнов.

Ранее экономист рассказал, как Россия способна окончательно решить жилищный вопрос. Таких ставок и объема строительства жилья, как сегодня, в истории новейшей России никогда не было.