Кремль надеется, что новый премьер Японии будет развивать отношения с РФ

Москва, 28 августа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение премьера Японии Синдзо Абэ уйти в отставку.

По его словам, в Москве надеются, что новый глава правительства будет придерживаться курса, направленного на развитие отношений между РФ и Японией.

Песков подчеркнул, что в результате своей деятельности Абэ внес неоценимый вклад в двусторонние отношения. От имени властей он выразил сожаление в связи с намерением премьера подать в отставку. Песков также пожелал политику решить проблемы со здоровьем.

Напомним, что глава японского кабмина намерен покинуть должность в связи с необходимостью лечения. Чиновник рассказал, что снова мучается язвенным колитом.