Песков не будет прививаться от коронавируса

Москва, 28 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет прививаться от коронавируса, потому что уже переболел COVID-19, и у него есть антитела.

Он также уточнил, что сейчас речи о тотальной обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников Кремля не идет. В администрации президента каждый самостоятельно принимает решение о вакцинации от коронавируса, подчеркнул Песков.

«О каком-то тотальном вакцинировании речи идти не может. Каждый сам будет принимать решение, когда появится вакцина», — добавил он.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что у сотрудников администрации президента, «как у госслужащих, есть определенное поражение в правах, но не до такой степени, чтобы всех обязательно вакцинировали».