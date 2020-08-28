Китайские эксперты рассказали о провокации ВВС США в Арктике

Москва, 28 августа. Американские бомбардировщики B-52H пролетали в относительной близости от российской авиабазы в Арктике. Полеты по «странному» маршруту были сделаны после публикации спутниковых фотографий военной базы РФ «Арктический Трилистник». Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на китайское издание Sohu.

«Арктический Трилистник» — российская военная база недалеко от поселка Нагурское на Земле Франца-Иосифа. База может обеспечить пребывание 150 военнослужащих на 18 месяцев без внешнего снабжения. Ранее СМИ писали, что взлетно-посадочную полосу на военной базе планируют удлинить до 3,5 километра. Это позволит принимать самолеты МиГ-31БМ, бомбардировщики Ту-160М, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38. Размещение таких боевых машин должно укрепить влияние России в Арктике.

Sohu пишет, что после публикации снимков, на которых видно аэродром в Нагурском, американские бомбардировщики были переброшены из США в Европу по «странному» маршруту. Самый короткий путь от базы ВВС США Майнот до британской базы Фэрфорд проходит через юг Гренландии и составляет 6500 километров.

«22 августа стратегические бомбардировщики B-52H выбрали не этот обычный маршрут, а пересекли Канаду на севере и облетели Гренландию, свернув на юг около 84° северной широты. В конечном итоге бомбардировщики США добрались до британской авиабазы Фэрфорд через Норвежское море, увеличив свой путь до 8500 километров», — пишет Sohu.

Журналисты отмечают, что при таком перелете американские самолеты оказались недалеко от «Арктического Трилистника», в пределах досягаемости крылатых ракет B-52H до авиабазы. По мнению китайских аналитиков, это была провокация ВВС США в отношении России. В Вашингтоне недовольным амбициями РФ в Арктическом регионе.

Ранее о возможном конфликте двух стран в Арктике писал ветеран британской армии. Поводом для противостояния может стать добыча полезных ископаемых за Северным полярным кругом.