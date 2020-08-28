Актриса Спиркина разводится с племянником Никиты Михалкова

Москва, 28 августа. Журналист Дмитрий Кончаловский, который является племенником Никиты Михалкова, сообщил своим подписчикам в Instagram, что разводится с актрисой Ольгой Спиркиной. Автор поста подчеркнул, что пытался сохранить брак, но вторая половина не была заинтересована в этом.

«Я делал все, что было в моих силах, чтобы сохранить наш союз, но Оля не пожелала. Жаль», — прокомментировал журналист грустное для себя событие.

Фанаты с сожалением восприняли это известие. Люди просили не расставаться. Некоторые поддерживали журналиста, подчеркивая, что жизнь на этом не заканчивается.

«Буду банальна — жаль, что такая красивая пара расстается, но жизнь — есть жизнь, и она продолжается», — написала поклонница.

Его супруга решила рассказать подписчикам, почему намерена расторгнуть брак. Актриса подчеркнула, что женщине нужен успешный мужчина. Она считает, что если у возлюбленного какие-то сложности в делах и бизнесе, то женской вины тут нет.

«Жить с неудачником — смогли бы? Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. А мне интересно: это что же, если мужчина не успешен, снова виновата женщина?» — прокомментировала знаменитость.

По ее словам, ей не нужен человек, который не хочет развиваться и меняться в лучшую сторону. Ольга Спиркина добавила, что не хочет «пилить» возлюбленного, чтобы мотивировать его на подвиги.