Украина может ввести санкции против Белоруссии

Киев, 28 августа. Власти Украины рассматривают возможность присоединения к санкциям Евросоюза в отношении Белоруссии. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На брифинге Дмитрий Кулеба напомнил, что власти Украины не будут вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Он также отметил, что позиция Киева синхронизирована с партнерами из Евросоюза и США.

«Санкций ЕС мы еще не видели, но мы поддерживаем его подходы. Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции», — заявил глава МИД Украины.

Также Кулеба отметил, что ЕС и Украина будут работать над стабилизацией ситуации в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что правительство Украины на время приостанавливает контакты с Минском. Возобновить дипломатические отношения там посчитали возможным только в случае, если они не понесут «репутационных, моральных, этических» потерь для Украины.