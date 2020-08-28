Россия высылает одного из главных дипломатов посольства Норвегии

Москва, 28 августа. Россия высылает одного из старших дипломатов посольства Норвегии, об этом сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в ответ на недружественную акцию норвежских властей МИД РФ высылает дипломата Норвегии.

«В качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен «persona non grata», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что аккредитация дипломата будет прекращена в течение трех дней. Такой срок был отведен российскому дипломату в Норвегии. В Москве подчеркнули, что деструктивная политика Норвегии сказывается двусторонних отношениях.

МИД Норвегии ранее сообщил о высылке сотрудника российской посольства. В ведомстве отметили, что сотрудник дипмиссии должен покинуть территорию Норвегии в течение 72 часов. В ведомстве подчеркнули, что причиной данного решения стало задержание гражданина Норвегии по подозрению в передаче «российскому разведчику» информации, которая «способной нанести ущерб национальным интересам».