Фотография пышного бюста Бочкаревой восхитила подписчиков

Москва, 28 августа. Российская актриса Наталья Бочкарева привлекла внимание подписчиком своими пышными формами, а также поздравила всех с Днем кино. Порадовавшие фанатов снимки со съемок фильма она опубликовала в своем Instagram.

На опубликованных фото Бочкарева запечатлена в длинном платье до пола. На заднем плане находится массовка, а сама актриса направила многозначительный взгляд в небо, разводя руками. Съемки проходят в живописном месте под открытым небом, под ногами песок, а в небе плывут облака.

Артистка в подписи к фотографии поздравляла себя и своих коллег с Днем кино, отметив, что это ее главный профессиональный праздник. Также она написала, что фотография была сделана совсем недавно, а фильм, над которым она сейчас работает, появится на экранах в ближайшем будущем.

Бочкарева оставила в тайне, какое это кино и когда точно состоится премьера. В подписи к снимку она также задала вопрос своим поклонникам. Она поинтересовалась, какие фильмы они смотрят или пересматривают в свободное время.

Многие пользователи Instagram поделились списком своих любимых кинокартин, однако самые наблюдательные заметили в публикации актрисы главную точку притяжения взгляда — ее пышный бюст. Изумленные пользователи Сети засыпали артистку комплиментами.

«С праздником, а грудь впечатляет», — написал один из пользователей.

Ранее Бочкарева в странном парике и с голой грудью удивила подписчиков заявлением о начале матриархата. Актриса выставила напоказ свою грудь, облачившись в корсет и странный парик, чем взбудоражила своих поклонников. Они пришли в восторг от нового образа.