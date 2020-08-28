Дочь Гузеевой с выбритыми бровями показала себя голой в ванне

Москва, 28 августа. Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой — Ольга Бухарова — опубликовала в Instagram-stories обнаженное фото, сидя в ванной.

На кадре девушка подогнула ноги, прикрывая коленями грудь. Помимо грустного взгляда в камеру, заслуживает внимание брови звездной дочери. Они оказались частично выбриты. В носу был пирсинг.

На фото она написала: «я немного одинокий человек».

Отметим, что дочь актрисы уже неоднократно шокировала довольно «необычными» кадрами. Несколько месяцев назад один такой ролик опубликовала сама Гузеева. Дочь превратила себя в героя комиксов и фильмов – «Джокера». Она сделала с помощью косметики бледную кожу и зловещую «улыбку Джокера».

Звездная мама даже оставила возможность для комментирования видео. Люди ужасались увиденному, кто-то даже написал, что не сможет потом уснуть.

Один из пользователей предположил, что звездная мама где-то оставила телефон, который нашла дочь и опубликовала на ее странице это видео.

Недавно Ольга Бухарова раскрыла подписчикам интимную тайну. По ее словам, в 2015 году она встретила учителя, в которого влюбилась. Девушка подчеркнула, что «он был чертовски горяч».